Как Британия давит на ЕС в вопросе санкций на российский СПГ

Россия критически зависима от экспорта ископаемого топлива для финансирования своей военной казны. Поэтому остановка российской энергетической экспансии является вопросом общей безопасности для Украины и Запада.

А для этого нужны жесткие и длительные международные санкции против российской индустрии сжиженного газа и стратегических проектов вроде "Арктик СПГ 2".

И хорошо, что такие планы уже являются предметом обсуждений на высшем политическом уровне – в частности среди министров энергетики ключевых стран-союзников Украины, пишет директор кампаний Stand With Ukraine Олег Савицкий в колонке Первый шаг к запрету российского сжиженного газа: о чем договариваются союзники Украины.

Как пишет автор колонки, недавно министр энергетики Великобритании Клэр Коутиньо анонсировала вынесение на обсуждение со странами ЕС вопроса запрета на импорт российского сжиженного газа. Для этого она направилась на министерскую конференцию Международного энергетического агентства (МЭА), которая проходит в Париже 13-14 февраля.

Министр также отметила, что британское правительство уже "тесно сотрудничает с европейскими союзниками, чтобы помочь положить конец их зависимости" и что европейские страны должны "выбросить Путина с рынка навсегда".

Олег Савицкий напоминает, что сейчас МЭА стоит в центре глобального диалога об энергетической безопасности и переходе к чистой энергии, а с 2022 года предоставляет Еврокомиссии и национальным правительствам конкретные рекомендации по мерам для сокращения спроса на нефть и газ и прекращения их импорта из России.

Сейчас, по словам эксперта, вызовом для Запада является рост импорта российского сжиженного газа в Европу.

"Крупнейший импортер газа в Испании, Naturgy Energy Group, имеет значительный долгосрочный контракт на регулярные поставки с "Ямал СПГ", ключевого экспортного терминала компании "Новатэк", в объеме 2,5 миллиона тонн СПГ ежегодно до 2038 года. Naturgy и другие европейские энергетические компании также покупают российский СПГ на спотовом рынке", – отмечает автор колонки.

Он добавляет, что французская Total Energies и бельгийская Fluxys имеют долгосрочные контракты с "Ямал СПГ", в том числе на перевалку СПГ для продажи в третьи страны вне Европы. Все партнеры "Ямал СПГ" предоставляют финансовые ресурсы "Новатэку" и способствуют его планам дальнейшего расширения экспорта, включая строительство "Арктик СПГ 2".

Такие партнерства, которые уже привлекли внимание многих политиков, экспертов и общественности, сейчас становятся все более токсичными для ЕС. Более того, сохранение закупок российского газа с терминала "Арктик СПГ 2" на спотовом рынке, а также предоставление любых услуг российским СПГ-танкерам теперь будет прямым нарушением санкций США.

Жесткие действия США являются вполне оправданными, подчеркивает директор кампаний Stand With Ukraine.

Он напоминает, что "Новатэк" и другие российские нефтегазовые компании сегодня являются крупнейшими налогоплательщиками для Кремля, играя ключевую роль в формировании платежного баланса и стабилизации национальной валюты.

"Санкции против СПГ-терминалов уже показали свою эффективность, потому что нашли слабое место кремлевского режима", – констатирует Олег Савицкий.

По его словам, судьба проекта "Арктик СПГ 2" иллюстрирует, как санкции могут ограничить присутствие России на международных энергетических рынках.

"Но для этого недостаточно просто ввести новые санкции против российского СПГ – не менее важно не допустить их обхода", – пишет эксперт.

Накануне конференции МЭА Razom We Stand также обратилась к министрам энергетики ключевых стран, участвующих в ней, с призывом принять конкретные меры для постепенного отказа от импорта российского СПГ в Европе.

Сейчас украинские парламентарии, эксперты, чиновники и общественность единогласно призывают международных партнеров усилить санкции против российского СПГ и ввести запрет на его импорт в ЕС.

Директор кампаний Stand With Ukraine ожидает, что по итогам конференции в Париже министры опубликуют совместное коммюнике, в котором будут учтены меры по усилению роли МЭА в вопросах безопасности поставок газа, а также требования по прозрачности и раскрытию информации о поставках СПГ.

Этот документ может дать Украине новые основания и рычаги для продвижения санкций против российского экспорта СПГ.

Более подробно – в колонке Олега Савицкого Первый шаг к запрету российского сжиженного газа: о чем договариваются союзники Украины.