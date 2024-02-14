Як Британія тисне на ЄС щодо санкцій на російський СПГ

Росія критично залежна від експорту викопного палива для фінансування своєї військової скарбниці. Тож зупинка російської енергетичної експансії є питанням спільної безпеки для України та Заходу.

А для цього потрібні жорсткі та тривалі міжнародні санкції проти російської індустрії зрідженого газу та стратегічних проєктів на кшталт "Арктик СПГ 2".

І добре, що такі плани вже є предметом обговорень на вищому політичному рівні – зокрема серед міністрів енергетики ключових країн-союзників України, пише директор кампаній Stand With Ukraine Олег Савицький у колонці Перший крок до заборони російського зрідженого газу: про що домовляються союзники України.

Як пише автор колонки, що нещодавно міністерка енергетики Великої Британії Клер Коутіньйо анонсувала винесення на обговорення з країнами ЄС питання заборони на імпорт російського зрідженого газу. Для цього вона попрямувала на міністерську конференцію Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яка відбувається в Парижі 13-14 лютого.

Міністерка також зазначила, що британський уряд вже "тісно співпрацює з європейськими союзниками, щоб допомогти покласти край їхній залежності" і що європейські країни повинні "викинути Путіна з ринку назавжди".

Олег Савицький нагадує, що наразі МЕА стоїть в центрі глобального діалогу про енергетичну безпеку та перехід до чистої енергії, а з 2022 року надає Єврокомісії та національним урядам конкретні рекомендації щодо заходів для скорочення попиту на нафту і газ та припинення їх імпорту з Росії.

Наразі, за словами експерта, викликом для Заходу є зростання імпорту російського зрідженого газу до Європи.

"Найбільший імпортер газу в Іспанії, Naturgy Energy Group, має значний довгостроковий контракт на регулярні постачання з "Ямал СПГ", ключового експортного термінала компанії "Новатек", в обсязі 2,5 мільйона тонн СПГ щорічно до 2038 року. Naturgy та інші європейські енергетичні компанії також купують російський СПГ на спотовому ринку", – зазначає автор колонки.

Він додає, що французька Total Energies та бельгійська Fluxys мають довгострокові контракти із "Ямал СПГ", у тому числі на перевалку СПГ для продажу у треті країни поза Європою. Усі партнери "Ямал СПГ" надають фінансові ресурси "Новатеку" та сприяють його планам подальшого розширення експорту, включаючи будівництво "Арктик СПГ 2".

Такі партнерства, які вже привернули увагу багатьох політиків, експертів та громадськості, наразі стають все більш токсичними для ЄС. Ба більше, збереження закупівель російського газу з термінала "Арктик СПГ 2" на спотовому ринку, а також надання будь-яких послуг російським СПГ-танкерам тепер буде прямим порушенням санкцій США.

Жорсткі дії США є цілком виправданими, підкреслює директор кампаній Stand With Ukraine.

Він нагадує, що "Новатек" та інші російські нафтогазові компанії сьогодні є найбільшими платниками податків для Кремля, відіграючи ключову роль у формуванні платіжного балансу та стабілізації національної валюти.

"Санкції проти СПГ-терміналів уже показали свою ефективність, бо знайшли слабке місце кремлівського режиму", – констатує Олег Савицький.

За його словами, доля проєкту "Арктик СПГ 2" ілюструє, як санкції можуть обмежити присутність Росії на міжнародних енергетичних ринках.

"Але для цього недостатньо просто запровадити нові санкції проти російського СПГ – не менш важливим не допустити їхнього обходу", – пише експерт.

Напередодні конференції МЕА Razom We Stand також звернулася до міністрів енергетики ключових країн, що беруть у ній участь, із закликом вжити конкретних заходів для поступової відмови від імпорту російського СПГ в Європі.

Наразі українські парламентарі, експерти, урядовці та громадськість одноголосно закликають міжнародних партнерів посилити санкції проти російського СПГ та ввести заборону на його імпорт до ЄС.

Директор кампаній Stand With Ukraine очікує, що за підсумками конференції в Парижі міністри опублікують спільне комюніке, в якому будуть враховані заходи щодо посилення ролі МЕА в питаннях безпеки постачань газу, а також вимоги щодо прозорості та розкриття інформації про поставки СПГ.

Цей документ може дати Україні нові підстави та важелі для просування санкцій проти російського експорту СПГ.

Більш докладно – в колонці Олега Савицького Перший крок до заборони російського зрідженого газу: про що домовляються союзники України.