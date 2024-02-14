С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, которые блокируют движение грузовиков через украинско-польскую границу.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на руководителя общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталия Коценко, пишет "Европейская правда".

Акция должна начаться в 9:00, рассказал Коценко. По его словам, участники акции будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы. Планируют не впускать тех польских водителей, которые проехали в Украину вне общей очереди.

"Они (польские протестующие) в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", – говорит Коценко.

Руководитель общественной организации отмечает, что продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы.

Он добавил, что проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодин" не будут блокировать.

Протесты фермеров продолжаются уже много недель не только в Польше, но и по всей Европе.

Наиболее вопиющим случаем протестов стал инцидент возле пункта пересечения "Ягодин – Дорогуск", где польские фермеры высыпали часть зерна на дорогу из трех украинских грузовиков.

Во вторник польские фермеры предупредили, что 20 февраля заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

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