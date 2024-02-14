З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталія Коценка, пише "Європейська правда".

Акція має розпочатися о 9:00, розповів Коценко. З його слів, учасники акції фіксуватимуть факти об'їзду блокади зі сторони польського кордону. Планують не впускати тих польських водіїв, які проїхали в Україну поза загальною чергою.

"Вони (польські протестувальники) в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", — каже Коценко.

Керівник громадської організації зазначає, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.

Він додав, що проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску "Ягодин" не блокуватимуть.

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі.

Найбільш кричущим випадком протестів став інцидент біля пункту перетину "Ягодин – Дорогуськ", де польські фермери висипали частину зерна на дорогу з трьох українських вантажівок.

У вівторок польські фермери попередили, що 20 лютого заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

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