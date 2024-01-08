Украина подпишет Любляно-Гааагскую конвенцию о расследовании международных преступлений

Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра юстиции Ирину Мудрую на подписание Любляно-Гааосской Конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и привлечении к ответственности за международные преступления.

Это следует из опубликованного в понедельник, 8 января, распоряжения Зеленского, пишет "Европейская правда".

Распоряжение уполномочивает Мудру на "подписание Любляно-Гааагской Конвенции о международном сотрудничестве в расследовании и привлечении к ответственности за преступление геноцида, преступления против человечности, военные преступления и другие международные преступления".

Документ был одобрен 80 государствами на конференции 26 мая 2023 года в Любляне и открыт для подписания в январе 2024 года в Гааге. Люблянско-Гааагская конвенция призвана урегулировать вопросы международного сотрудничества государств по делам о преступлениях по международному праву.

В частности, оно отменяет политические обоснования и срок давности как основания не выдавать международных преступников, а также требует от подписантов самостоятельно проводить уголовное расследование упомянутых международных преступлений.

Как отмечали в Центре гражданских свобод, подписание и ратификация Люблянско-Гааагской конвенции позволит Украине эффективнее преследовать и наказывать россиян, совершивших преступления по международному праву на украинской территории.

В то же время она предусматривает, что Украина должна внести изменения в законодательство, чтобы криминализировать деяния, которые согласно международному праву являются преступлением геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями.

Напомним, 3 июля в Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины, который разместился на базе Агентства ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюст).