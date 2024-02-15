Норвегия будет обучать украинских морпехов проводить операции с малыми лодками

Норвегия с весны начнет учебный курс для украинских морских пехотинцев по проведению операций с малыми лодками, а также передаст Украине такие лодки со снаряжением.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Данные учения являются вкладом Норвегии в рамках "морской коалиции", которую она возглавляет среди стран формата "Рамштайн" вместе с Британией.

"Норвегия уже наладила хорошее сотрудничество с украинскими морпехами во время учебы в Норвегии. Теперь мы делаем еще шаг вперед и запускаем специальную учебную программу", – отметил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

"Мы должны помочь Украине в ее усилиях сохранить открытыми торговые пути в Черном море. Наша цель – усилить обороноспособность Украины на море и способность действовать вдоль ее собственных берегов", – добавил он.

Морские пехотинцы будут тренироваться действовать в прибрежной зоне и на переправах рек, с адаптацией к условиям, в которых им придется работать в Украине.

В дополнение, Норвегия передаст надувные лодки с необходимым снаряжением для проведения таких операций, их общая стоимость составит 60 млн норвежских крон (около 5 млн евро).

Учения будут проводиться около года и первое время будут проходить в Нидерландах.

Также сообщалось, что правительство Норвегии предложило парламенту заказать у производителя больше пусковых установок и центров управления огнем систем ПВО NASAMS, чтобы передать дополнительные системы Украине.