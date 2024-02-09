Норвегия планирует предоставить Украине больше NASAMS

Правительство Норвегии предложило парламенту заказать у производителя больше пусковых установок и центров управления огнем систем ПВО NASAMS, чтобы передать их, в частности, Украине.

Об этом норвежское правительство сообщило 9 февраля на своем сайте, пишет "Европейская правда".

"Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS. Это делается в дополнение к закупке оборудования, которое уже было передано Украине", – говорится в сообщении.

Инвестиции заказа достигнут 3,45 млрд норвежских крон – более 300 млн евро.

"Норвежская система NASAMS спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры. Российские ракетные и беспилотные атаки –широкомасштабные и жестокие, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины", – прокомментировал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

В то же время министр обеспокоен тем, чтобы Норвегия как можно быстрее приобрела средства ПВО для собственной обороны.

Сколько оборудования из нового заказа может поступить в Украину, не уточняется.

Напомним, в ноябре стало известно, что Вооруженные Силы Украины получили две пусковые установки для NASAMS, приобретенные Литвой.

Летом Норвегия объявила о передаче Украине пакета поддержки NASAMS с дополнительными центрами управления огнем, пусковыми установками и запчастями.