Греция и Турция присоединятся к инициативе европейской ПВО "Небесный щит"

Турция и Греция официально присоединятся к возглавляемому Германией проекту совместной европейской противовоздушной обороны "Небесный щит".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Bloomberg.

Таким образом количество членов европейской инициативы "Небесный щит" возрастет до 21.

"Это значительное количество за такое короткое время", – сказал Писториус.

Министерство обороны Турции подтвердило, что церемония подписания состоится в четверг. Представитель греческого правительства не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Писториус также сообщил журналистам, что в четверг он подпишет со своим словенским коллегой контракт на покупку системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Напомним, осенью 2022 года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

В инициативе также участвуют нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и о том, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".