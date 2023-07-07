Нейтральные Швейцария и Австрия присоединились к европейской инициативе ПВО "Небесный щит"
Министры обороны Швейцарии, Германии и Австрии в пятницу подписали меморандум о взаимопонимании относительно участия в европейской инициативе "Небесный щит".
Об этом сообщило швейцарское правительство, пишет "Европейская правда".
Согласно сообщению, в Берн в пятницу прибыли министры обороны Австрии и Германии. Главными темами их встречи были ситуация с безопасностью в Европе, последствия войны в Украине, трехстороннее сотрудничество и военное миротворчество.
Три министра обороны подписали меморандум о взаимопонимании относительно участия в европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI).
"Небесный щит" – это немецкая инициатива по наземной противовоздушной обороне в Европе, основанная в августе 2022 года и направленная на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.
ESSI имеет целью лучше координировать и, где это уместно, объединять проекты закупок в сфере противовоздушной обороны в Европе.
Это позволит использовать экономию от масштаба, улучшить оперативную совместимость, а следовательно, сделает возможным сотрудничество в области подготовки, технического обслуживания и логистики, заявили в швейцарском правительстве.
Каждая страна-участница контролирует степень своего участия в инициативе. В рамках этого меморандума Швейцария будет изучать, в каких сферах она усилит сотрудничество.
Нейтральные государства могут участвовать во многих сферах инициативы, подчеркнули в правительстве Швейцарии. Швейцария и Австрия изложили свои условия по нейтралитету в дополнительной декларации, заявив, например, что они не будут участвовать и не будут вовлечены в международные военные конфликты.
С подписанием меморандума о взаимопонимании Швейцария и Австрия присоединяются к 17 европейским государствам, которые уже участвуют в инициативе.
Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "Европравды".