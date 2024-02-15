Зеленский отправляется во Францию и Германию

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, посетит Германию и Францию.

Об этом официально сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, информирует "Европейская правда".

Зеленский проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эмманюэлем Макроном.

17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

В частности, по данным ОПУ, у Зеленского запланированы переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Зеленский совершит третий с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину визит в Германию.

Кроме того, по данным СМИ, Эмманюэль Макрон отложил визит в Украину, который планировался на 13-14 февраля.