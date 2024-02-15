Франция в 2024 году достигнет расходов на оборону на уровне 2% ВВП

Франция по итогам 2024 года должна достичь задекларированной для членов НАТО цели тратить на оборону 2% ВВП.

Как сообщает Politico, об этом объявил министр обороны Себастьен Лекорню, пишет "Европейская правда".

В 2024 году Франция заложила на оборону 47,2 миллиарда евро и должна по итогам года достичь цели о 2% ВВП.

Сначала прогнозировали, что расходы 2024 года составят 1,94% ВВП, а на показатель 2% Париж выйдет не раньше 2025 года.

Лекорню отметил, что этого все равно будет недостаточно и стране нужно активно инвестировать в вооружение.

Семилетний план финансирования обороны предусматривает дальнейший рост инвестиций в армию.

Перед этим генсек НАТО объявил, что в 2024 году европейские члены НАТО впервые совместно потратят на оборону более 2% ВВП. Также он отметил, что в этом году показателя инвестиций в оборону на уровне 2% достигнут уже 18 стран-членов.

Внимание вокруг вопроса активизировалось на фоне предвыборных заявлений экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не хочет выполнять союзнические обязательства в НАТО перед союзниками, которые слишком мало вкладываются в коллективную безопасность.