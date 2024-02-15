Франція у 2024 році досягне витрат на оборону на рівні 2% ВВП

Франція за підсумками 2024 року має досягнути задекларованої для членів НАТО мети витрачати на оборону 2% ВВП.

Як повідомляє Politico, про це оголосив міністр оборони Себастьєн Лекорню, пише "Європейська правда".

У 2024 році Франція заклала на оборону 47,2 мільярда євро і має за підсумками року досягнути цілі про 2% ВВП.

Спершу прогнозували, що витрати 2024 року складуть 2,94% ВВП, а на показник 2% Париж вийде не раніше 2025 року.

Лекорню зазначив, що цього все одно буде недостатньо і країні потрібно активно інвестувати в озброєння.

Семирічний план фінансування оборони передбачає подальше зростання інвестицій в армію.

Перед цим генсек НАТО оголосив, що у 2024 році європейські члени НАТО вперше спільно витратять на оборону понад 2% ВВП. Також він зазначив, що цьогоріч показника інвестицій в оборону на рівні 2% досягнуть вже 18 країн-членів.

Увага довкола питання активізувалася на тлі передвиборчих заяв експрезидента США Дональда Трампа про те, що він не хоче виконувати союзницькі зобов’язання у НАТО перед союзниками, які надто мало вкладаються у колективну безпеку.