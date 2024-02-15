Фермерские объединения ЕС требуют усиления контроля за импортом из Украины

Шесть крупных фермерских организаций Европейского Союза раскритиковали предложения Европейской комиссии по лучшему контролю за импортом украинской сельскохозяйственной продукции как недостаточные.

Как сообщает "Европейская правда", их совместное обращение 15 февраля распространила крупнейшая в ЕС фермерская группа COPA-COGECA.

Европейские фермеры считают, что в случае принятия предложений Еврокомиссии "экономическая устойчивость секторов птицеводства, производства яиц, сахара, зерна и меда в ЕС будет поставлена под угрозу".

Там обращают внимание, что Европейская комиссия не предлагает установить ограничения на импорт зерновых и меда из Украины, а остальные товары – на прошлогоднем уровне, что является недостаточным, потому что "именно эти объемы привели к нынешнему затруднительному положению производителей ЕС".

"Фермеры в Румынии, Болгарии, Польше, Венгрии и Словакии сейчас продают свою продукцию по ценам, которые примерно на 40% ниже стандартной рыночной цены, тысячи фермерских хозяйств оказались перед угрозой краха", – говорится в письме COPA-COGECA.

К тому же, утверждают фермеры, производители зерна, мяса птицы и сахара во Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Австрии начинают испытывать "значительное давление".

В январе по всей Европе вспыхнули протесты фермеров, одним из главных требований которых было усиление контроля за якобы недобросовестной конкуренцией со стороны Украины.

Фермеры говорят, что украинская продукция, которая когда-то направлялась в Африку или Ближний Восток, теперь остается в Европе, подрывая позиции местных производителей. Они также говорят, что украинские производители не подпадают под более высокие экологические и социальные стандарты ЕС.

Недавно ЕС предложил различные защитные меры, которые могут быть применены в случае "крайней необходимости", такие как ограничение беспошлинного импорта мяса птицы, яиц и сахара до среднего уровня импорта с 2022-2023 годов.