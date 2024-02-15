Польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве

В польском Вроцлаве продолжаются протесты фермеров против "Зеленого соглашения" Еврокомиссии, импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и с требованием поддержки поддержки животноводства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила польская радиостанция RMF24.

В самом начале демонстрации, которая стартовала в 10:00 по местному времени, возникли беспорядки.

Как сообщает RMF24, некоторые участники зажгли файеры, был слышен звук петард. Здание представительства Еврокомиссии забросали яйцами.

Хотя организатор демонстрации почти сразу после ее начала объявил о роспуске собрания, фермеры так и не разошлись.

Протест планировали до 17:00, поэтому ограничения в центре города продлятся до этого времени.

Как сказал утром Давид Кухарек, протестующий фермер из гмины Добромеж, который приехал во Вроцлав, "протесты пока не имели такого эффекта, чтобы кто-то захотел с нами разговаривать".

Напомним, польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения" ("Green Deal"), импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

"Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества", – говорится в заявлении Независимого самоуправляемого профсоюза индивидуальных фермеров "Солидарность" (NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność").

"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, которые призваны позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, среди прочего: ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать реализацию стратегии "от фермы к столу", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.

Напомним, польские фермеры анонсировали полную блокаду украинских перевозок.