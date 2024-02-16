Парламент Греции проголосовал за легализацию однополых браков

В парламенте Греции накануне одобрили законопроект, который позволяет однополые браки в стране.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Документ предоставляет однополым парам право жениться и усыновлять детей в Греции.

Законопроект был одобрен 176 депутатами 300-местного парламента и станет законом, когда его опубликуют в официальном правительственном вестнике.

Хотя члены правоцентристской партии "Новая демократия" премьер-министра Кириакоса Мицотакиса воздержались или проголосовали против проекта, он получил достаточную поддержку со стороны левой оппозиции, что стало редким проявлением межпартийного единства, несмотря на напряженные дебаты.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что греки разделились в этом вопросе. Влиятельная православная церковь, которая считает гомосексуальность грехом, решительно выступает против однополых браков, в то время как многие представители ЛГБТ-сообщества считают законопроект недостаточно сильным.

В частности, документ не отменяет препятствий для ЛГБТ-пар в использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Суррогатная беременность также не будет распространяться на ЛГБТ, хотя законопроект признает детей, которые уже родились с помощью этого метода за рубежом.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также разрешить однополым парам усыновлять детей. Опрос общественного мнения ранее показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году, когда у власти была левая партия СИРИЗА.

При Мицотакисе правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.