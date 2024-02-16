Макрон пообещал, что таки приедет в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не отказался от намерений приехать в Украину и сделает это в ближайшее время.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже 16 февраля, сообщает "Европейская правда".

Макрон сказал, что приедет в Украину "до середины марта" и будет "бок о бок с украинским президентом".

"Можете ждать меня в ближайшие недели. Это точно", – добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности". Конкретная дата визита тогда не называлась.

Но потом визит был отложен по "соображениям безопасности".

В конце концов, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж вместе с Макроном подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в рамках рамочной декларации "Группы семи".