Макрон пообіцяв, що таки приїде в Україну

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.

Про це він заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Парижі 16 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Макрон сказав, що приїде до України "до середини березня" й буде "пліч-о-пліч із українським президентом".

"Можете чекати мене в найближчі тижні. Це точно", – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки". Конкретна дата візиту тоді не називалась.

Але потім візит був відкладений із "міркувань безпеки".

Зрештою, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа разом із Макроном підписав двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".