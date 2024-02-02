Бундестаг одобрил бюджет на 2024 год с почти 8 млрд евро помощи для Украины

Нижняя палата немецкого парламента, Бундестаг, 2 февраля с более чем месячной задержкой проголосовала за бюджет на 2024 год с жесткими долговыми ограничениями и отменой сельскохозяйственных субсидий, против чего выступали фермеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Бюджет Германии на 2024 год приняли 388 голосами "за" и 279 голосами "против". Он составит 477 млрд евро, из которых 39 млрд евро приходятся на заимствования.

Таким образом, ФРГ возвращается к конституционно закрепленной практике "долгового тормоза", который не позволяет государству занимать более 0,35% годового ВВП. Механизм приостановили в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и позже продолжили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Бюджет предусматривает более высокий налог на билеты на пассажирские рейсы, изменения в социальных выплатах, а также сокращение сельскохозяйственных субсидий – в частности поэтапную отмену налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров, что вызвало возмущение последних.

В то же время в документе заложены почти 8 млрд евро военной помощи Украине, объявленные еще в прошлом году.

Верхняя палата парламента ФРГ – Бундесрат – еще не одобрила поэтапную отмену льгот на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники. Соответствующее голосование ожидается 22 марта.

Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда, который постановил, что Берлин не может перенаправить 60 млрд евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.

После того как Конституционный суд ФРГ запретил направить неиспользованные чрезвычайные средства, выделенные на борьбу с пандемией, на зеленые инициативы и поддержку промышленности, в проекте немецкого бюджета на 2024 год образовалась дыра в 17 млрд евро.