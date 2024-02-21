Испанские фермеры пригнали сотни тракторов на протест в Мадрид

В среду колонны тракторов нарушили движение транспорта в испанской столице – фермеры собрались в центре Мадрида, чтобы пройти маршем к Министерству сельского хозяйства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Ожидая, пока пять колонн тракторов достигнут места сбора на центральной площади Независимости, протестующие в желтых жилетах размахивали испанскими флагами и звонили в коровьи колокольчики под музыку из громкоговорителей.

Движение вокруг памятника Пуэрта-де-Алькала остановилось, несколько автобусов не смогли продолжить свой маршрут из-за того, что протестующие заполонили улицы.

Протест фермеров в Мадриде ФОТО: EFE

Некоторые фермеры жаловались, что полиция препятствует въезду тракторов в Мадрид.

Правительство сообщило, что 500 тракторов получили разрешение на въезд – именно такую цифру указали организаторы, когда подавали заявку на разрешение на проведение протеста.

Люсия Рисуэно, 52-летняя виноградарка из региона Кастилия-Ла-Манча, сказала, что власти не смогли помочь сектору. Женщина призвала к установлению более справедливых цен.

"У меня такие же расходы, но я зарабатываю вдвое меньше, поэтому мы не можем так продолжать", – сказала она в интервью Reuters.

Она добавила, что протесты не закончатся, пока правительство не примет решительные меры для помощи фермерам.

Фермеры протестуют уже несколько недель не только в Испании – а по всей Европе, в последнее время – в Польше, Греции и Чехии. Все они требуют сокращения бюрократии, связанной с Общей аграрной политикой Европейского Союза, и ослабления экологических правил ЕС.

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