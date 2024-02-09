Испанские фермеры четвертый день блокируют дороги и планируют акцию в Мадриде

Испанские фермеры четвертый день подряд устраивают протесты по всей территории страны с блокированием дорог.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Пятница 9 февраля стала уже четвертым днем акций испанских фермеров, которые выражают недовольство новыми "зелеными" требованиями ЕС к аграриям и бюрократической нагрузкой и хотят налоговых льгот.

С четверга к протесту присоединились три крупнейшие фермерские ассоциации – COAG, Asaja и UPA.

Акции прошли на многих дорогах по всей территории страны, местами с инцидентами.

Возле южного города Херес группа протестующих начала выбрасывать из остановленной фуры помидоры черри, заявив, что они импортированы из Марокко.

Agricultores tiran la carga de un camión que iba llena de tomates marroquíes



📹 AP-4 Jerez#TractoradaNacional pic.twitter.com/3kGxChKkOq — SocialDrive (@SocialDrive_es) February 8, 2024

Возле юго-западного города Мерида произошли серьезные столкновения с правоохранителями – протестующие бросали в них камни, полиция применяла слезоточивый газ.

Известно, что на субботу фермеры планируют собрание под зданиями всех региональных правительств, в том числе в Мадриде.

Итальянские фермеры в пятницу проехались под Колизеем тракторами в цветах национального флага, а венгерские – устроили протест у границы с Украиной.