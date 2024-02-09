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Испанские фермеры четвертый день блокируют дороги и планируют акцию в Мадриде

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Пятница, 9 февраля 2024, 18:09

Испанские фермеры четвертый день подряд устраивают протесты по всей территории страны с блокированием дорог.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Пятница 9 февраля стала уже четвертым днем акций испанских фермеров, которые выражают недовольство новыми "зелеными" требованиями ЕС к аграриям и бюрократической нагрузкой и хотят налоговых льгот.

С четверга к протесту присоединились три крупнейшие фермерские ассоциации – COAG, Asaja и UPA.

Акции прошли на многих дорогах по всей территории страны, местами с инцидентами.

Возле южного города Херес группа протестующих начала выбрасывать из остановленной фуры помидоры черри, заявив, что они импортированы из Марокко.

Возле юго-западного города Мерида произошли серьезные столкновения с правоохранителями – протестующие бросали в них камни, полиция применяла слезоточивый газ.

Известно, что на субботу фермеры планируют собрание под зданиями всех региональных правительств, в том числе в Мадриде.

Итальянские фермеры в пятницу проехались под Колизеем тракторами в цветах национального флага, а венгерские – устроили протест у границы с Украиной.

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Испания