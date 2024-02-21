Новые звездные войны: как США реагируют на планы РФ по ядерному взрыву в космосе

У Білому домі шукають союзників для протидії планам РФ розмістити ядерну зброю у космосі

Минулого тижня світові медіа сколихнула заява конгресмена-республіканця Майка Тернера, який надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці".

Після цього ЗМІ одразу повідомили, що загроза пов’язана з Росією. А точніше – з можливим розміщенням російської ядерної зброї у космосі.

У Білому домі недовго зберігали мовчання й підтвердили, що загроза існує та "пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія". Але водночас там додали, що йдеться не про актуальну загрозу, а про наміри РФ розвивати відповідні засоби.

Попри це, новий ризик вже привів до корекції планів Вашингтона. Там планують залучити до тиску на Кремль Індію та навіть свого головного противника – Китай. Також заради стабільності в космосі у Білому домі готові до прямих переговорів з РФ.

Останнє є вкрай небезпечним для України сценарієм.

Тож варто розібратися, чому "космічна загроза" так налякала США та що саме готує Росія.

Російське "мінне поле" для супутників

Імовірно, Білий дім не планував оприлюднювати цю інформацію в таких деталях, але публічні заяви конгресмена Тернера створили значний медіаефект: журналісти почали розкривати деталі, і ті звучать дуже загрозливо.

За оприлюдненою інформацією, Росія розробляє і прагне ввести на бойове чергування ядерну космічну зброю, здатну вивести з ладу значну кількість супутників.

Ця технологія використовує ядерний електромагнітний імпульс (ЕМІ) – потужний потік електромагнітного випромінювання і високозаряджених частинок, що виникає під час ядерного вибуху, у тому числі в умовах космосу. Електромагнітний імпульс здатен вивести з ладу будь-яку електронну апаратуру, що опинилася у зоні його ураження і на землі, і у небі (наприклад, на літаках або супутниках).

Ідея ядерних вибухів у космосі для створення ЕМІ не нова – її історія сягає часів холодної війни.

І Сполучені Штати, і СРСР проводили випробування такої зброї.

Випробування 1962 року, здійснене Сполученими Штатами з атола Джонстон у Тихому океані, було особливо руйнівним.

Тоді електромагнітний імпульс пошкодив електроприлади навіть на Гаваях, на відстані близько 1,5 тис. кілометрів від місця вибуху, а також за короткий час вивів з ладу з десяток супутників та, як вважають, скоротив тривалість роботи багатьох інших, бо створені вибухом заряджені частинки лишалися на орбіті у значній кількості ще протягом кількох років.

Небезпечність навіть випробувань такої зброї стала однією з причин, що підштовхнула США і Радянський Союз підписати у 1963 році Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі й під водою, до якого приєдналася більшість держав світу. А у 1967 році додатково уклали Договір про космос, який забороняє розміщення на орбіті ядерної зброї будь-якого виду.

І питання не лише у намірах Росії порушити чергову надважливу угоду.

Якщо Росія втілить свої плани, то стане першою у світі державою, що розмістить ядерну зброю у космосі. Тож у США побоюються, що це може спричинити ланцюговий ефект – інші країни, наприклад Північна Корея, можуть також розмістити зважитися на такий крок.

А ще американська розвідка нещодавно дізналася, що Росія досягла прогресу в розробці зброї для розміщення ядерного заряду на орбіті, однак поки неясно, наскільки вона наблизилася до кінцевого успіху в цьому.

А ще космічний вибух у XXI сторіччі буде суттєво відрізнятися за наслідками від випробувань 1962 року – адже у той час кількість діючих супутників була незрівнянно нижча за нинішню.

Тепер він несе додаткову загрозу. Супутники, які ЕМІ виведе з ладу, перетворюються на некероване металеве "космічне сміття", яке рухається по непередбачуваній орбіті.

Телеканал CNN наводить слова американського посадовця про те, що його найбільшим побоюванням є "створення мінного поля з мертвих супутників", яке "стане небезпечним для будь-яких нових супутників, які ми можемо спробувати запустити для заміни або ремонту наявних".

Окрім того,

наслідки вибуху в космосі матимуть незрівнянно більший вплив на життя населення Землі, ніж це було понад 60 років тому.

Зараз від роботи комерційних і урядових супутників залежить дуже багато – мобільний зв'язок, інтернет-зв’язок, функціонування банківських систем, навігація тощо. Хоча достеменно неясно, наскільки серйозним буде вплив на супутники GPS та супутники управління і контролю, які працюють на вищій орбіті.

Вони спроєктовані таким чином, щоб бути невразливими для ядерного вибуху, але колишній високопосадовець з космічної галузі Пентагону сказав, що "вони можуть бути вразливими" залежно від того, наскільки близько вони перебувають до ЕМІ, наскільки вони старі, а також від того, наскільки сильним буде вибух.

Випробування 1962 року пошкодило електроніку на Землі в радіусі понад 1000 кілометрів від місця вибуху. А сучасні мікроелектронні пристрої "спалити" імпульсом набагато простіше, ніж електроприлади того часу.

"Зброя останньої надії"

Потенційне використання космічної ядерної зброї несе також загрози, пов’язані з веденням бойових дій проти РФ.

Наприклад, вибух загрожує знищенням геостаціонарних супутників компанії SpaceX, які допомагають українськими військовим.

Супутникові системи військового призначення (наприклад ті, що забезпечують ЗСУ важливою розвідувальною інформацією) так само вразливі до потенційної атаки – бо коли США розгортали такі системи, то вважалося, що імовірність сценарію, за яким вони стануть військовою ціллю, є дуже малою.

А вони завдають реального головного болю росіянам – те, що США мають змогу стежити за будь-якою точкою світу, стало однією з найбільших військових переваг Вашингтона.

І навіть супутникові знімки від приватних компаній, якими ті діляться з Україною, є проблемою для російської армії, бо дозволяють українським військовим ретельніше відстежувати пересування росіян та планувати дії ЗСУ

"Сполучені Штати покладаються на супутники, але ті не дуже захищені. Тому ми не повинні дивуватися, що вони опинилися під загрозою", – сказав генерал-лейтенант Джон Шоу, який донедавна був заступником командувача Космічного командування США.

Утім, американські посадовці уточнюють: ЕМІ майже напевно стане для Росії "зброєю останньої надії".

Ядерний вибух завдасть такої ж шкоди російським супутникам.

Тож у Вашингтоні переконані, що навіть якщо Росія виведе ядерну зброю на орбіту, вона не буде застосована, а розташовуватиметься на низькій орбіті як бомба уповільненої дії.

Представник розвідки США на умовах анонімності сказав NYT, що, на його думку, Росія розробляє ядерну зброю космічного базування, тому що Путін вважає, що жоден з його противників, включно зі США, після розгортання ядерного озброєння в космосі не ризикне піти на пряму конфронтацію з Росією.

Утім, у розвідувальних колах є також припущення, що Кремль робить ставку на те, що загроза ядерного вибуху в космосі відрізняється від загрози знищення Лос-Анджелеса або Лондона, тобто стане для Путіна можливістю застосувати ядерну зброю без безповоротних наслідків.

Два сценарії для США

Тим часом США шукають можливості запобігти цьому сценарію.

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив можливе розміщення ядерної зброї РФ у космосі з колегами з Індії та Китаю – країнами, які мають власні супутники, які також можуть постраждати від дій Москви.

NYT наводить слова Блінкена, який підкреслив: оскільки Сполучені Штати президент Путін зневажає і не чує, то лідери Китаю Сі Цзіньпін та Індії Нарендра Моді повинні відмовити його від кроку, що може призвести до катастрофи.

Але якщо партнери Путіна не зможуть його переконати, це може мати прямі та відчутні наслідки для України.

Річ у тім, що у Вашингтона є два варіанти дій, і один з них, на жаль, є дуже загрозливим для нас.

За оптимістичного сценарію США зрозуміють, що Росію треба зупинити якнайшвидше, доки вона не перейшла чергову "червону лінію", а для цього – надати Україні якомога більшу кількість озброєння для боротьби з РФ на полі бою. Бо військова поразка Путіна може призвести до наслідків, що відволічуть Кремль від "космічної експансії".

Цей варіант – бажаний для нас, але він не є типовим для чинної американської адміністрації.

Є і другий варіант: щоб уникнути ядерної ескалації, США можуть виявитися готові домовлятися з Кремлем.

На жаль, цей варіант видається більш реальним. І один з тривожних кроків вже зроблений.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що Джо Байден розпорядився здійснити "пряму дипломатичну взаємодію з Росією".

Зараз ситуація схожа на ядерний покер – Росія піднімає ставки, а Штати змушені прийняти виклик, щоб не демонструвати слабкість перед главою Кремля. Ставки у цій грі надзвичайно високі. А Путін, на жаль, є дуже здібним гравцем, коли йдеться про шантаж та блеф у діалозі з Заходом.

І головне питання у тому, чи навчилися США на своєму минулому досвіді, коли Кремль доволі успішно і довго шантажував їх "ескалацією", "ядерним ударом" тощо.

А отже, питання у тому, чи не призведе діалог щодо "космічної ядерки" до поступок Вашингтона та інших західних партнерів перед шантажем Москви.

Автор: Ірина Кутєлєва,

журналістка "Європейської правди"