Послы ЕС предварительно согласовали продление торговых льгот для Украины еще на год

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 21 февраля согласовали мандат Совета ЕС на переговоры по предложению, которое имеет целью продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на один год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Послы Евросоюза, как отмечается, одобрили предложения Еврокомиссии о продлении льготной торговли для Украины без изменений.

Она, напомним, предусматривает приостановление ввозных пошлин и квот еще на один год – до 5 июня 2025 года, но одновременно содержит меры предосторожности для сельскохозяйственной продукции, чтобы защищать рынок ЕС от падения цен.

Также постоянные представители ЕС поддержали предложение Еврокомиссии о приостановлении импортных пошлин и квот для Молдовы еще на один год – до 24 июля 2025-го – и так же с предохранителями для сельхозпродукции.

Далее предложение должно быть согласовано Европарламентом – сначала в профильном комитете, что ожидается 7 марта, и на пленарном заседании в апреле.

Затем регламент должен быть принят Советом ЕС, подписан представителями Совета ЕС и Европарламента и опубликован в Официальном вестнике ЕС.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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