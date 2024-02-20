Словакия против продления торговых льгот для Украины без учета требований фермеров

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит предложение Европейской комиссии о продлении режима либерализации торговли с Украиной, если не будут учтены требования словацких фермеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TASR, Фицо заявил 20 февраля на встрече с министром сельского хозяйства Словакии Ричардом Такачем.

Словацкий премьер сказал, что либерализация торговли "существенно вредит" странам, которые непосредственно граничат с Украиной. Поэтому Братислава требует в частности защитных мер от импорта украинского зерна и меда.

"Однако Еврокомиссия и многие страны-члены ЕС являются глухими и слепыми. В святой борьбе против России разрешено все, даже если словацкие фермеры должны умирать во имя украинских интересов", – добавил он.

Фицо поручил представителям Словакии не поддерживать предложение Еврокомиссии, если не будут приняты замечания, защищающие словацких фермеров. "Я верю, что такое же мнение разделят Венгрия, Польша, Румыния и Болгария", – отметил премьер-министр.

Голосование за продление льготного режима торговли Украины с Евросоюзом должно состояться на заседании Совета ЕС в среду, 21 февраля.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза.

Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

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