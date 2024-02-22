РФ вышла из соглашения с Британией 1956 года, подписанного в переломный момент холодной войны

Россия вышла из рыболовного соглашения 1956 года, заключенного с Великобританией советским лидером Никитой Хрущевым, что является показателем того, насколько глубокой стала пропасть между Россией и Западом после двух лет ее полномасштабной войны против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Рыболовное соглашение 1956 года было подписано в Лондоне в переломный момент холодной войны: в том году Хрущев осудил Иосифа Сталина, предложил мирное сосуществование с Западом и даже посетил Британию в апреле.

Сегодня взгляд из Москвы является более жестким.

Президент Владимир Путин называет Соединенные Штаты и их союзников распадающейся империей, которая хочет уничтожить Россию и украсть ее природные ресурсы. Запад считает Путина убийцей, а путинскую Россию – врагом.

Рыболовное соглашение 1956 года позволило британским судам заходить в богатые рыбные угодья Баренцева моря, побережья Кольского полуострова и вдоль побережья острова Колгуев.

"Когда Никита Хрущев принял это соглашение в 1956 году, трудно сказать, чем он руководствовался, но это точно не были национальные интересы", – сказал Вячеслав Володин, спикер Государственной думы РФ.

"Когда люди спрашивают, можем ли мы ответить на санкции, ответ: можем", – сказал Володин, добавив, что британские суда выловили тысячи тонн трески и пикши в российских водах.

Володин, близкий союзник Путина, повторил нынешнюю ортодоксальную позицию Кремля, который рассматривает распад Советского Союза в 1991 году как трагедию, а Михаила Горбачева – как неудачника, которого обманул обманчивый Запад с целью унизить Россию.

"С Горбачевым мы потеряли страну, а с Путиным мы ее вернули", – сказал Володин.

Напомним, ранее в Совете Европы выразили "глубокое сожаление" после официального сообщения о денонсации Россией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Ранее Совет Европы сообщил, что активно работает с органами ООН с целью напомнить России о необходимости выполнять решения Европейского суда по правам человека.