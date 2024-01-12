У Раді Європи стурбовані долею нацменшин в РФ після виходу Москви з конвенції про їхній захист

У Раді Європи висловили "глибокий жаль" після офіційного повідомлення про денонсацію Росією Рамкової конвенції про захист національних меншин (РКНМ), побоюючись за долю понад 25 млн представників нацменшин в РФ.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на відповідне повідомлення комітету.

Консультативний комітет РКНМ, орган Ради Європи, заявив про стурбованість становищем осіб, які належать до національних меншин, включаючи корінні народи, в Росії.

Там, зокрема, згадали, що молоді чоловіки з числа меншин переважають серед призовників і загиблих в загарбницькій війні Російської Федерації проти України.

"Особи, які належать до національних меншин, страждають від обмеження мовних прав і прав на освіту; права людини правозахисників, які відстоюють права меншин, серйозно порушують", – зазначають у повідомленні.

Консультативний комітет також стурбований повідомленнями від представників національних меншин України, які проживають у Криму та на інших територіях, що перебувають під тимчасовим контролем або окупацією Російської Федерації.

"На додаток до людських страждань і руйнування культурної спадщини, спричинених агресією, особи, які належать до національних меншин, зазнають порушень прав людини та політики асиміляції з боку окупаційних сил", – заявляє комітет.

"Відповідно до рішучості Ради Європи продовжувати взаємодію з російським громадянським суспільством, Консультативний комітет залишається відкритим для діалогу з представниками національних меншин і корінних народів Російської Федерації і висловлює свою повну солідарність з ними в їхній подальшій боротьбі за права меншин", – підсумовує орган Ради Європи.

Раніше Рада Європи повідомила, що активно працює з органами ООН з метою нагадати Росії про необхідність виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри виключення Росії з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни проти України.