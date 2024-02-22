Зеленский определил, чем будет заниматься уполномоченный по гарантиям безопасности

Президент Владимир Зеленский своим указом 22 февраля определил полномочия и обязанности специального уполномоченного по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Уполномоченный президента по "гарантиям безопасности", как отмечается, будет отслеживать выполнение гарантий безопасности и подавать предложения по "улучшению состояния их воплощения".

Он также сможет подавать предложения о развитии сил обороны Украины и наращивании их возможностей и участвовать в подготовке к международным мероприятиям по вопросам гарантий безопасности и обороноспособности государства.

Специальному уполномоченному президента дают право инициировать подготовку актов и взаимодействовать с органами власти по вопросам в его компетенции, способствовать реализации договоренностей по безопасности и сотрудничать с представителями иностранных государств.

Работа специального уполномоченного, согласно указу, "направляется президентом Украины через руководителя Офиса президента Украины". Последний также предлагает президенту кандидатуры на назначение на должность.

На прошлой неделе, напомним, Владимир Зеленский ввел должность специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины в структуру Офиса президента и назначил на эту должность Евгения Мойсюка.

Евгений Мойсюк – генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, который до этого занимал пост заместителя бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и лишился должности в связи с перезагрузкой военного руководства, инициированной президентом.

С 2019 по 2021 год Мойсюк был командующим Десантно-штурмовых войск, а до того – заместителем командующего ДШВ.