Центр "Новая Европа" определил самые большие провалы и достижения помощи Запада за два года

Центр "Новая Европа" подготовил серию аналитических инфографик с оценкой помощи Запада за последние два года.

В частности, аналитики Центра отвечают на три вопроса:

1. Какие были главные провалы Запада за два года большой войны?



2. Какими были основные достижения западной поддержки?



3. Какие инициативы международных партнеров приблизят победу Украины?



Цель последних инфографических материалов "Новой Европы" – побудить западных партнеров к своего рода работе над ошибками, к принятию решительных шагов, которые способны приблизить победу Украины и всего демократического мира над агрессором.

Начнем с достижений. На первом месте – предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС и решение об открытии вступительных переговоров.

Страны ЕС приняли историческое решение, которое в довоенные времена казалось нереалистичным.

Не менее важным является снятие табу на критические виды вооружений.

Под давлением украинцев западные правительства согласились предоставить ВСУ эффективные системы артиллерии, ПВО, бронетехники, авиации и тому подобное. Сейчас Украина рассчитывает на американские ATACMS (дальностью 300 км+) и немецкие Taurus.

Еще одно важное достижение – недопущение экономического коллапса.

Благодаря существенной бюджетной поддержке Украина оказалась устойчивой к поддержанию сравнительно стабильной финансовой, экономической ситуации.

За два года войны Украине было предоставлено западных кредитов и безвозвратной помощи на $31 млрд.

И наконец, стоит добавить к западным достижениям и сохранение общественной поддержки.

Путин рассчитывал, что западные общества быстро устанут от поддержки Украины. Но 72% опрошенных граждан стран ЕС до сих пор выступают за финансовую помощь Украине, 60% одобрительно относятся к покупке и поставкам оружия ЕС для Украины.

При этом мы насчитали больше – аж семь – топ-провалов Запада.

Среди них – отсутствие ощущения неотложности момента. Чрезвычайная медлительность, забюрократизированность, колебания партнеров позволили России перехватить инициативу – приспособиться к санкциям, наладить производство оружия в больших объемах, мобилизовать большое количество солдат.

Еще одна проблема – отсутствие стратегии. Если одни страны выступают за скорейшее предоставление Украине всей необходимой поддержки для освобождения оккупированных территорий и поражения России, то другие продолжают политику дозированной помощи, которая бы только сделала невозможным коллапс Украины как государства.

Нельзя забывать и слабые санкции. Механизм санкций вводился слишком медленно и не затрагивал наиболее уязвимые места российской экономики. Третьи страны пользуются лазейками для обхода ограничений.

И конечно, провалом Запада стало недостаточное количество оружия.

Партнеры Украины оказались не в состоянии ни своевременно предоставить оружие в нужных объемах, ни наладить производство оружия на должном уровне.

Эта проблема усугубляется следующей – ограничениями по самозащите. Западные правительства установили запрет на использование оружия на территории страны-агрессора.

К провалам Запада также следует отнести провальную коммуникацию – западные лидеры совершили ряд стратегических коммуникационных ошибок, делая заявления о "спасении лица" Путина, а также исключая элементы стратегической неопределенности (о том, что армии стран Запада не будут воевать на стороне Украины).

И наконец, провалом стало блокирование приглашения в НАТО. Часть наших партнеров исключает возможность приглашения Украины в НАТО до завершения войны (тем самым поощряя Путина ее продолжать).

Так какие инициативы международных партнеров приблизят победу Украины? Эксперты Центра насчитали пять таких инициатив.

Это в большем количестве, более новое и вовремя предоставленное вооружение. Существенное наращивание производства вооружения, в том числе и через совместное производство с Украиной станет мощным сигналом о решимости демократий противостоять агрессору. Важно своевременно передавать стране новейшие разработки. Крайне необходимы Украине дальнобойные ракеты – американские ATACMS (дальностью 300 км+) и немецкие Taurus.

Эти также и конфискация средств в пользу Украины. Конфискация российских активов (минимум $300 млрд), замороженных западными странами, существенно улучшит шансы на победу Украины в войне на истощение.

Это и исправление совершенных ошибок, прежде всего – приглашение и начало вступления в НАТО. Такой шаг продемонстрирует Путину бесполезность продолжения военных действий – Украина уже никогда не будет частью "российской империи" в любом из ее воплощений.

А пока это не произошло, Украине нужны промежуточные гарантии безопасности.

Партнеры уже на нынешнем этапе должны дать более серьезные гарантии безопасности, чем это предусмотрено нынешними договоренностями.

В качестве минимального примера страны могли бы взять так называемый подход "стратегической неопределенности" (гарантии для Швеции и Финляндии до их вступления в НАТО; или модель гарантий США для Тайваня).

И наконец, Западу следует обратить внимание на усиление контроля за соблюдением санкций. Необходимо ввести надежные инструменты по мониторингу, контролю за соблюдением ограничительных мер третьими сторонами.