Под санкции ЕС попала российская "оборонка", коллаборационисты на Херсонщине и министр обороны КНДР

В Официальном журнале Европейского Союза вечером 23 февраля был опубликован подробный перечень физических и юридических лиц, на которые были наложены санкции ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

С перечнем ознакомилась "Европейская правда".

Большинство санкционных позиций в списке ЕС касаются предприятий военно-промышленного комплекса России и их руководителей.

Также санкции были введены против около двух десятков коллаборационистов, которые занимают "должности" в марионеточных "администрациях" оккупированной части Херсонской области и Крыма, и губернаторов российских Пензенской, Рязанской, Белгородской и Тульской областей.

В списке присутствуют имена председателя "парламента" террористического образования "ДНР" Артема Жоги, которому Владимир Путин "неожиданно" объявил о намерениях "переизбраться" в 2024 году, и заместителя министра обороны РФ Алекся Криворучко.

Пакет санкций ЕС также касается до десятка людей, причастных к вывозу украинских детей с оккупированных территорий. Это в частности глава Белорусского Красного креста Дмитрий Шевцов, жена российского депутата Леонида Слуцкого Инна Варламова (они незаконно усыновили двух украинских детей) и так называемые "омбудсмены" террористических образований "ЛНР" и "ДНР".

В конце концов, Евросоюз наложил санкции на министра обороны Северной Кореи Кан Сунь Нама и Генеральное ракетное бюро, базирующееся в Пхеньяне.

Как сообщалось, 23 февраля Совет ЕС принял тринадцатый пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.

А президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.