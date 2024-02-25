Король Британии Чарльз ІІІ выступил с сильным посланием об Украине

Король Великобритании Чарльз III выступил с решительным посланием в поддержку Украины в заявлении, посвященном второй годовщине российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

"Решительность и сила украинского народа продолжают вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства к существованию вступает в третий, трагический, год", – заявил король Великобритании.

Он подчеркнул, что, несмотря на огромные трудности и боль, украинцы продолжают демонстрировать героизм.

"Это настоящая доблесть перед лицом неописуемой агрессии. Я почувствовал это лично во время многочисленных встреч с украинцами, которые я имел с начала войны, от президента Зеленского и госпожи Зеленской до новобранцев, которые тренируются здесь, в Соединенном Королевстве", – заявил Чарльз III.

Король приветствовал постоянную поддержку со стороны Великобритании и ее союзников.

"Меня продолжает очень вдохновлять то, что Соединенное Королевство и наши союзники остаются в авангарде международных усилий, направленных на поддержку Украины в это время таких больших страданий и потребностей", – добавил он.

Такое неожиданно прямое послание выглядит как призыв к продолжению международной помощи Украине, отмечает BBC, добавляя, что для короля необычно так однозначно высказываться о международном конфликте, и его комментарии отражают силу его чувств.

На ранних стадиях полномасштабного вторжения Чарльз ІІІ совершил неожиданный визит, чтобы встретиться с украинскими беженцами, которые бежали в Румынию.

Он также посетил украинскую общину в Шотландии, а во время государственного визита во Францию в прошлом году король заявил Сенату о важности победы Украины против "ужасного" российского вторжения, чтобы "наши заветные свободы победили".