Укр Рус Eng

Король Британії Чарльз ІІІ виступив з сильним посланням про Україну

Неділя, 25 лютого 2024, 08:31

Король Великої Британії Чарльз ІІІ виступив з рішучим посланням на підтримку України у заяві, присвяченій другій річниці російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

"Рішучість і сила українського народу продовжують надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування вступає в третій, трагічний, рік", – заявив король Британії.

Він підкреслив, що, незважаючи на величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм. 

"Це справжня доблесть перед обличчям невимовної агресії. Я відчув це особисто під час численних зустрічей з українцями, які я мав з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві", – заявив Чарльз ІІІ.

Король привітав постійну підтримку з боку Великої Британії та її союзників.

"Мене продовжує дуже надихати те, що Сполучене Королівство та наші союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку України в цей час таких великих страждань і потреб", – додав він.

Таке несподівано пряме послання виглядає як заклик до продовження міжнародної допомоги Україні, відзначає BBC, додаючи, що для короля незвично так однозначно висловлюватися про міжнародний конфлікт, і його коментарі відображають силу його почуттів.

На ранніх стадіях повномасштабного вторгнення Чарльз ІІІ здійснив несподіваний візит, щоб зустрітися з українськими біженцями, які втекли до Румунії.

Він також відвідав українську громаду у Шотландії, а під час державного візиту до Франції минулого року король заявив Сенату про важливість перемоги України проти "жахливого" російського вторгнення, щоб "наші заповітні свободи перемогли".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Війна з РФ