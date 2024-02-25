Король Британії Чарльз ІІІ виступив з сильним посланням про Україну

Король Великої Британії Чарльз ІІІ виступив з рішучим посланням на підтримку України у заяві, присвяченій другій річниці російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви.

"Рішучість і сила українського народу продовжують надихати, оскільки неспровокований напад на його землю, його життя та засоби до існування вступає в третій, трагічний, рік", – заявив король Британії.

Він підкреслив, що, незважаючи на величезні труднощі та біль, українці продовжують демонструвати героїзм.

"Це справжня доблесть перед обличчям невимовної агресії. Я відчув це особисто під час численних зустрічей з українцями, які я мав з початку війни, від президента Зеленського та пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві", – заявив Чарльз ІІІ.

Король привітав постійну підтримку з боку Великої Британії та її союзників.

"Мене продовжує дуже надихати те, що Сполучене Королівство та наші союзники залишаються в авангарді міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку України в цей час таких великих страждань і потреб", – додав він.

Таке несподівано пряме послання виглядає як заклик до продовження міжнародної допомоги Україні, відзначає BBC, додаючи, що для короля незвично так однозначно висловлюватися про міжнародний конфлікт, і його коментарі відображають силу його почуттів.

На ранніх стадіях повномасштабного вторгнення Чарльз ІІІ здійснив несподіваний візит, щоб зустрітися з українськими біженцями, які втекли до Румунії.

Він також відвідав українську громаду у Шотландії, а під час державного візиту до Франції минулого року король заявив Сенату про важливість перемоги України проти "жахливого" російського вторгнення, щоб "наші заповітні свободи перемогли".