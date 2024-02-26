Spiegel: Германия ведет тайные переговоры с Индией для получения снарядов для Украины

Представители Германии ведут тайные переговоры с Индией по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Spiegel.

Сообщается, что неформальная группа офицеров, дипломатов и государственных служащих из канцелярии, финансового и экономического ведомств встречается в Берлине каждые две недели.

Они дают советы, к каким странам можно обратиться, какие еще могут иметь запасы боеприпасов, и как их убедить.

По информации из правительственных кругов, политических табу в этих переговорах почти не существует.

В Индии, например, до сих пор хранятся достаточно большие запасы артиллерийских боеприпасов – по оценкам инсайдеров, это несколько сотен тысяч выстрелов. Правительство в Нью-Дели открыто не хочет продавать свои снаряды; Индия все еще поддерживает дружеские отношения с Москвой.

"Как следствие, сейчас ведутся скрытые переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", – говорится в материале.

Подобные сделки, говорят в Берлине, возможны с арабскими странами, ряд из которых имеют большие запасы. По мнению экспертов, на Балканах и в Африке также есть государства, которые все еще имеют запасы – или даже могут производить боеприпасы.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в разговоре с Кулебой пообещал до конца марта поставить Украине почти 170 тысяч снарядов.

В марте 2023 года ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине миллиона боеприпасов через год, но не достиг этой цели. По состоянию на сейчас ЕС предоставил 355 тысяч снарядов, а до конца года планируется предоставить 1 155 000.

Ранее на этой неделе топ-дипломат ЕС в письме главам МИД и Минобороны государств-членов призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину снарядами.