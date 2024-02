Боррель пообещал Кулебе 170 тысяч снарядов до конца марта

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом оба сообщили в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

В разговоре Боррель отметил, что Европейский Союз поддерживает Украину с первого дня полномасштабного вторжения, "и мы будем продолжать делать это с одним ключевым приоритетом: призываю государства-члены предоставить дополнительную военную поддержку".

Discussed with FM @DmytroKuleba, two long years have passed since Russia started waging its war of aggression against Ukraine.



The EU has stood by Ukraine since day one & we will continue to do so with one key priority: I urge Member States to provide additional military support