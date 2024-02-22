Боррель призывает членов ЕС предоставить Украине снаряды: Время не стоит на месте

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в письме главам МИД и Минобороны государств-членов призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину снарядами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В письме Боррель пишет, что на пути борьбы украинских солдат с агрессором стоит нехватка боеприпасов.

Он призвал членов ЕС поддержать Украину всеми возможными способами, в частности поиском дополнительных снарядов на своих складах, оборонными заказами или финансированием украинской оборонной промышленности.

"Ничего не делать – не вариант", – подчеркнул топ-дипломат ЕС в письме.

Боррель также призвал страны ЕС раскрывать информацию о том, что они делают на двустороннем уровне для помощи Киеву.

"Я верю, что вместе мы можем изменить ситуацию – для Украины и для безопасности Европы – но это требует немедленных действий. Время не стоит на месте", – подытоживается в его письме.

В марте 2023 года ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине миллиона боеприпасов через год, но не достиг этой цели. По состоянию на сейчас ЕС предоставил 355 тысяч снарядов, до конца марта планируется предоставить еще около 524 тысяч, а до конца года – 1 155 000.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что каждый артиллерийский снаряд, который сейчас производится в Европе, "должен служить обороне Европы".