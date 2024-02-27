Советник Байдена: Путин выигрывает с каждым днем, когда Украина не получает помощь США

Президент России Владимир Путин "выигрывает с каждым днем", пока Палата представителей Конгресса США не принимает новый пакет помощи Украине.

Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Накануне напряженной недели в Вашингтоне, которая может закончиться остановкой работы правительства, Салливан заявил, что "реальность такова, что Путин выигрывает с каждым днем, когда Украина не получает необходимых ей ресурсов, а Украина страдает".

Салливан указал на "сильное двухпартийное большинство в Палате представителей", которое готово принять пакет помощи для Украины, "если он будет вынесен на рассмотрение".

Сенат, который контролируют демократы, уже принял пакет помощи Украине и другим союзникам США, включая Израиль, на сумму 95 миллиардов долларов.

Но в Палате представителей спикер-республиканец Майк Джонсон находится под давлением протрамповских ультраправых в своей партии, которые не хотят выносить пакет на голосование.

"История наблюдает за тем, вынесет ли спикер Джонсон законопроект (Сената о внешней помощи) на голосование", – сказал Салливан.

"Если он это сделает, он (проект) пройдет, и Украина получит то, что ей нужно для достижения успеха. Если нет, то мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для того, чтобы она могла противостоять России, и Путин будет главным бенефициаром этого", – добавил советник Джо Байдена.

Накануне Салливан заявлял, что Украина все еще способна выиграть войну против России, но для этого она должна иметь необходимые ресурсы.

Президент США Джо Байден встретится во вторник в Белом доме с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы попытаться разблокировать миллиарды долларов помощи Украине.