Туск: Мы хотим помогать Украине, но не так, чтобы навредить целым отраслям

Премьер-министр Дональд Туск повторил позицию о том, что договоренности о торговле с Украиной должны учитывать интересы польских аграриев, а также раскритиковал согласованную ЕС политику Европейского зеленого курса в этой сфере.

Как сообщает "Европейская правда", его заявления на полях встречи лидеров "Вышеградской четверки" в Праге цитирует пресс-служба.

"Мы хотим помогать Украине. Это неоспоримый факт, но это не может происходить такими методами, которые являются убийственными для целых сфер экономики", – сказал Дональд Туск.

Он отметил, что Польша продолжит работать над изменениями относительно свободной торговли с Украиной.

"Мы должны смотреть также на интересы больших групп населения, нашей экономики. У нас есть общий взгляд на то, что мы должны занимать в Брюсселе общую позицию, чтобы гарантировать, что помощь Украине не будет означать потерь для нашей экономики, особенно нашего сельского хозяйства", – отметил польский премьер.

Также Туск раскритиковал Европейский зеленый курс в части, касающейся агросектора, отметив, что климатические цели нельзя ставить под сомнение, но отдельные аспекты новых правил создают слишком большое бремя, особенно для средних и малых фермерских хозяйств.

Глава МИД Польши во вторник также заявил, что ЕС должен вернуть довоенные правила торговли продовольствием с Украиной.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет - пообещал защищать украинский бизнес.

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