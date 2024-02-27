Туск: Ми хочемо допомагати Україні, але не так, щоб зашкодити цілим галузям

Прем’єр-міністр Дональд Туск повторив позицію про те, що домовленості про торгівлю з Україною мають враховувати інтереси польських аграріїв, а також розкритикував погоджену ЄС політику Європейського зеленого курсу в цій сфері.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяви на полях зустрічі лідерів "Вишеградської четвірки" у Празі цитує пресслужба.

"Ми хочемо допомагати Україні. Це беззаперечний факт, але це не може відбуватися такими методами, що є вбивчими для цілих сфер економіки", – сказав Дональд Туск.

Він зазначив, що Польща продовжить працювати над змінами щодо вільної торгівлі з Україною.

"Ми маємо дивитися також на інтереси великих груп населення, нашої економіки. У нас є спільний погляд на те, що ми маємо займати у Брюсселі спільну позицію, щоб гарантувати, що допомога Україні не означатиме втрат для нашої економіки, особливо нашого сільського господарства", – зазначив польський прем’єр.

Також Туск розкритикував Європейський зелений курс у частині, що стосується агросектору, зазначивши, що кліматичні цілі не можна ставити під сумнів, але окремі аспекти нових правил створюють надто великий тягар, особливо для середніх та малих фермерських господарств.

Очільник МЗС Польщі у вівторок також заявив, що ЄС має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в неділю висловив сподівання на вирішення питань із Польщею завдяки переговорам на рівні прем’єрів, однак якщо цього не відбудеться – пообіцяв захищати український бізнес.

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