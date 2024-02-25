Зеленский пообещал защищать бизнес, если "не будет найдено шагов" с Польшей

Президент Владимир Зеленский надеется на взаимопонимание с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет – пообещал защитить украинский бизнес.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о кризисе в отношениях с Польшей на фоне блокады украинской границы и инцидентов по повреждению украинского зерна, президент рассказал, что имеет рабочие отношения с польским премьером Дональдом Туском.

Также он напомнил о недавней встрече с президентом Польши Анджеем Дудой и переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по критическим вопросам.

"С апреля месяца прошлого года я говорю, что это политический вопрос... Я был абсолютно прав и сегодня это подтверждает Еврокомиссия. Я говорил, что любые выборы в Польше, любая команда, которая придет, не изменит этого вектора. Это политический вектор, есть внутренняя борьба в Польше", – сказал Зеленский.

Он добавил, что очень не хотелось бы, чтобы "граница, которая есть между нами, была между нашими обществами".

"Использовать Украину как давление на европейские институты – это просто невозможно. Я считаю, что премьеры найдут соответствующие шаги. Я как президент говорю открыто, что для нас очень важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся – мы будем защищать наш бизнес", – заявил Зеленский.

Напомним, 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами посетил польско-украинскую границу и озвучил "план взаимопонимания" для разблокирования границы.

Ранее польский премьер Дональд Туск отклонил приглашение президента Зеленского о правительственной встрече на границе. Он сказал, что такая встреча не должна быть символической, и что переговоры двух правительств запланированы в конце марта в Варшаве.