Орбан заявляет, что не хочет общей границы с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который скептичен относительно шансов Украины на победу и против ее военной поддержки, повторил свои давние заявления о том, что не хотел бы общей границы с Россией.

Как сообщает Telex, об этом он заявил на совместном брифинге лидеров Чехии, Польши, Словакии и Венгрии после саммита "Вышеградской четверки" в Праге.

Венгерский лидер заявил, что, по его мнению, победу в войне не могут одержать ни Украина, ни Россия, и что война может закончиться только мирными переговорами, которые следует начать как можно быстрее, "чтобы спасти больше жизней".

Когда премьер Польши Дональд Туск в своем выступлении заявил, что Путин является военным преступником, Орбан на это возразил, что это "будет определяться уже после войны".

В то же время Орбан отметил, что для Венгрии является "национальным интересом и наиболее важным вопросом нацбезопасности" не иметь общей границы с Россией, потому что о таких периодах в истории "есть плохие воспоминания".

Как уже сообщалось, на пресс-конференции после саммита лидеры "Вышеградской четверки" публично поспорили о войне в Украине.

Перед встречей премьеры Чехии и Польши дали понять, что планируют жестко говорить с Фицо из-за его последних заявлений относительно Украины.

Чешские активисты встретили Орбана и Фицо с плакатами о "приспешниках Путина".