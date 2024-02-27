Орбан заявляє, що не хоче спільного кордону з Росією

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який скептичний щодо шансів України на перемогу та проти її військової підтримки, повторив свої давніші заяви про те, що не хотів би спільного кордону з Росією.

Як повідомляє Telex, про це він заявив на спільному брифінгу лідерів Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини після саміту "Вишеградської четвірки" у Празі.

Угорський лідер заявив, що, на його думку, перемогу у війні не можуть здобути ні Україна, ні Росія, та що війна може закінчитися лише мирними переговорами, які слід почати якнайшвидше, "щоб врятувати більше життів".

Коли прем’єр Польщі Дональд Туск у своєму виступі заявив, що Путін є воєнним злочинцем, Орбан на це заперечив, що це "буде визначатися вже після війни".

Водночас Орбан зазначив, що для Угорщини є "національним інтересом і найбільш важливим питанням нацбезпеки" не мати спільного кордону з Росією, тому що про такі періоди в історії "є погані спогади".

Як вже повідомляли, на пресконференції після саміту лідери "Вишеградської четвірки" публічно посперечалися про війну в Україні.

Перед зустріччю прем’єри Чехії та Польщі дали зрозуміти, що планують жорстко говорити з Фіцо через його останні заяви щодо України.

Чеські активісти зустріли Орбана й Фіцо з плакатами про "поплічників Путіна".