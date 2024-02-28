Премьер Албании встретился с Зеленским

Премьер-министр Албании Эди Рама принял в своем офисе президента Украины Владимира Зеленского, который находится с визитом в Тиране.

Как пишет "Европейская правда", видео встречи разместил Эди Рама в Facebook.

Как сообщает албанский вещатель RTSH, глава албанского правительства провел встречу один на один с президентом Зеленским.

Во время прибытия Зеленского в офис премьер-министра наблюдались повышенные меры безопасности.

Во время встречи Эди Рама подарил Зеленскому свою книгу картин, и они вместе осмотрели открытую выставку в офисе премьер-министра под названием "Украина – военное преступление", на которой представлено 50 изображений, свидетельствующих о российской агрессии.

Также параллельно началась встреча украинской и албанской делегаций, по результатам которой должен быть подписан двусторонний документ.

Как было объявлено ранее в официальной повестке дня, в 11:30 премьер-министр Рама и президент Зеленский выступят со вступительным словом на открытии саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию поздно вечером во вторник накануне саммита с государствами Западных Балкан.

Эди Рама накануне саммита заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений по помощи.