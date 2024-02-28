Прем’єр Албанії зустрівся із Зеленським

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама прийняв у своєму офісі президента України Володимира Зеленського, який перебуває з візитом у Тирані.

Як пише "Європейська правда", відео зустрічі розмістив Еді Рама у Facebook.

Як повідомляє албанський мовник RTSH, глава албанського уряду провів зустріч віч-на-віч з президентом Зеленським.

Під час прибуття Зеленського до офісу прем'єр-міністра спостерігалися підвищені заходи безпеки.

Під час зустрічі Еді Рама подарував Зеленському свою книгу картин, і вони разом оглянули відкриту виставку в офісі прем'єр-міністра під назвою "Україна – воєнний злочин", на якій представлено 50 зображень, що свідчать про російську агресію.

Також паралельно почалася зустріч української і албанської делегацій, за результатами якої має бути підписано двосторонній документ.

Як було оголошено раніше в офіційному порядку денному, об 11:30 прем'єр-міністр Рама та президент Зеленський виступлять зі вступним словом на відкритті саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Президент України Володимир Зеленський прибув до Албанії пізно ввечері у вівторок напередодні саміту з державами Західних Балкан.

Еді Рама напередодні саміту заявив, що Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією на тлі європейських і західних затримок і обмежень щодо допомоги.