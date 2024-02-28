Украина подписала соглашение с Албанией о дружбе и сотрудничестве

Президент Владимир Зеленский и глава албанского правительства Эди Рама подписали в среду Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале во время визита в Тирану, пишет "Европейская правда".

Этот документ, отметил Зеленский, будет способствовать развитию сотрудничества двух стран и укреплению позиций Украины в Балканском регионе.

фото: ОПУ

На встрече с Рамой, добавил глава государства, обсудили оборонные потребности Украины и возможность совместного производства вооружений.

"С первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность... Спасибо правительству и народу Албании, никогда не забудем теплого отношения вашего общества к украинцам!" – отметил Зеленский.

В ОПУ уточнили, что, согласно договору, Украина и Албания будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, экономики, науки и технологий, культуры, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма и спорта.

Предполагается также установление коммерческих контактов между государственными и частными предприятиями и организациями двух государств.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды, применения экологически чистых технологий и рационального использования природных ресурсов.

Украина и Албания будут обеспечивать расширение контактов между гражданами и государственными и негосударственными организациями, профсоюзами, учебными и культурными заведениями, молодежными и спортивными организациями двух государств.

Также Украина и Албания будут сотрудничать в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми, контрабандой всех видов, в том числе культурных и исторических ценностей.

Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании на саммит с государствами Западных Балкан, который состоится в среду, 28 февраля.

Эди Рама накануне саммита заявил, что Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений по помощи.