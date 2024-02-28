Зеленский прибыл в Албанию на саммит с государствами Западных Балкан

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию поздно вечером во вторник накануне саммита с государствами Западных Балкан.

О приезде Зеленского сообщил в Twitter (Х) министр иностранных дел Албании Игли Хасани, пишет "Европейская правда".

Хасани назвал приезд украинского лидера в Тирану "ключевым моментом для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии".

Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.



A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.



🇦🇱🤝🇺🇦#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev February 27, 2024

Это первый визит Зеленского в балканскую страну с тех пор, как Россия 24 февраля 2022 года осуществила свое полномасштабное вторжение в Украину.

Премьер-министр Албании Эди Рама посетил Киев вместе с тогдашним премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем в июне 2022 года.

В среду в Тиране Зеленский встретится с несколькими лидерами из региона во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Ожидается, что эта встреча приведет к предоставлению дополнительной помощи Украине, а некоторые албанцы надеются, что это событие также поможет укрепить связи с их европейскими соседями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Албанию за четкую позицию относительно российского вторжения в Украину, поддержку в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую поддержку.