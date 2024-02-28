Зеленский прибыл в Албанию на саммит с государствами Западных Балкан
Среда, 28 февраля 2024, 07:08
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию поздно вечером во вторник накануне саммита с государствами Западных Балкан.
О приезде Зеленского сообщил в Twitter (Х) министр иностранных дел Албании Игли Хасани, пишет "Европейская правда".
Хасани назвал приезд украинского лидера в Тирану "ключевым моментом для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии".
Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.— Igli Hasani (@IgliHasani) February 27, 2024
A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.
🇦🇱🤝🇺🇦#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev
Это первый визит Зеленского в балканскую страну с тех пор, как Россия 24 февраля 2022 года осуществила свое полномасштабное вторжение в Украину.
Премьер-министр Албании Эди Рама посетил Киев вместе с тогдашним премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем в июне 2022 года.
В среду в Тиране Зеленский встретится с несколькими лидерами из региона во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".
Ожидается, что эта встреча приведет к предоставлению дополнительной помощи Украине, а некоторые албанцы надеются, что это событие также поможет укрепить связи с их европейскими соседями.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой.
Во время разговора Зеленский поблагодарил Албанию за четкую позицию относительно российского вторжения в Украину, поддержку в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую поддержку.