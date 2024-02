Зеленский прибыл в Албанию на саммит с государствами Западных Балкан

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию поздно вечером во вторник накануне саммита с государствами Западных Балкан.

О приезде Зеленского сообщил в Twitter (Х) министр иностранных дел Албании Игли Хасани, пишет "Европейская правда".

Хасани назвал приезд украинского лидера в Тирану "ключевым моментом для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе против российской агрессии".

Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.



A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.



🇦🇱🤝🇺🇦#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev