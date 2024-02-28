Премьер Албании упрекнул Запад за задержки и ограничения в поддержке Украины

Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений по помощи.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в страну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Рама добавил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это перед лицом общего врага Владимира Путина:

"Настолько же, насколько мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нас. Почему? Прежде всего, для того, что для вас самое дорогое – для безопасности", – сказал он.

Зеленский прибыл в Тирану на саммит Украина-Юго-Восточная Европа, который состоится в среду (28 февраля), а на следующий день состоится саммит лидеров ЕС-Западные Балканы, на котором, как ожидается, основное внимание будет уделено новому Плану роста и стабильности ЕС.

Отвечая на вопрос, что может предложить Тирана на фоне "усталости" Украины, проблем с достижением консенсуса на уровне ЕС по финансированию, невыполнения обязательств по поставкам боеприпасов, нерешительности в отношении некоторых форм военной поддержки, а также различных вето и задержек, Рама призвал Запад ответить за текущее положение дел.

"Если посмотреть на наши страны, то Черногория, Северная Македония, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, которые полностью солидарны с Украиной, скажут что-то большим и богатым ребятам. Их обещания есть, их заинтересованность есть, но я не уверен, что оправдание всех этих задержек и ограничений может выдержать дольше", – сказал Рама.

"Каждый должен выполнить свои обязательства", – добавил он.

Премьер-министр Албании сказал, что он не верит, что саммит и вовлечение региона изменят темп развития событий для всего демократического сообщества, но он не будет недооценивать вклад и влияние, которое они могут иметь.

"Мы делаем свою работу", – добавил он.

В саммите примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии, хотя премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не будет присутствовать, вместо этого прислав "представителя на низком дипломатическом уровне".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Албанию за четкую позицию относительно российского вторжения в Украину, поддержку в Совбезе ООН, а также оборонную и политическую поддержку.