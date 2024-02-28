Большинство поляков обвиняют в проблемах фермеров ЕС и его политику в отношении Украины

Абсолютное большинство поляков возлагают ответственность за проблемы польских фермеров на решение Евросоюза открыть рынок для украинских агротоваров.

Об этом свидетельствует опрос United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, пишет "Европейская правда".

Респонденты отвечали на вопрос, кто, по их мнению, ответственен за текущие проблемы польских фермеров. Опрошенным можно было выбрать более одного варианта ответа.

Больше всего – 67,6% – выбрали ответ "Решение Европейского Союза открыть рынок для сельскохозяйственной продукции из Украины".

Меньшее количество респондентов считает, что в проблемах виновата "политика правительства "ПиС" (48,8%), "последствия агрессии России против Украины" (48,6%), "климатическая политика Евросоюза" (47,8%), а также "недобросовестная конкуренция украинского сельского хозяйства" (46,4%).

По мнению 20,7% поляков, политика нынешнего правительства во главе с Дональдом Туском является ответственной за проблемы польских фермеров, тогда как 10,5% респондентов считают, что виноваты сами фермеры.

Напомним, накануне Дональд Туск повторил позицию о том, что Польша стремится помогать Украине, но договоренности о торговле с Украиной должны учитывать интересы польских аграриев.

Глава МИД Польши во вторник также заявил, что ЕС должен вернуть довоенные правила торговли продовольствием с Украиной.

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