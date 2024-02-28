Більшість поляків звинувачують у проблемах фермерів ЄС та його політику щодо України

Абсолютна більшість поляків покладають відповідальність за проблеми польських фермерів на рішення Євросоюзу відкрити ринок для українських агротоварів.

Про це свідчить опитування United Surveys для RMF FM і Dziennik Gazeta Prawna, пише "Європейська правда".

Респонденти відповідали на запитання, хто, на їхню думку, відповідальний за поточні проблеми польських фермерів. Опитаним можна було вибрати більше одного варіанта відповіді.

Найбільше – 67,6% – обрали відповідь "Рішення Європейського Союзу відкрити ринок для сільськогосподарської продукції з України".

Менша кількість респондентів вважає, що у проблемах винна "політика уряду "ПіС" (48,8%), "наслідки агресії Росії проти України" (48,6%), "кліматична політика Євросоюзу" (47,8%), а також "недобросовісна конкуренція українського сільського господарства" (46,4%).

На думку 20,7% поляків, політика нинішнього уряду на чолі з Дональдом Туском є відповідальною за проблеми польських фермерів, тоді як 10,5% респондентів вважають, що винні самі фермери.

Нагадаємо, напередодні Дональд Туск повторив позицію про те, що Польща прагне допомагати Україні, але домовленості про торгівлю з Україною мають враховувати інтереси польських аграріїв.

Очільник МЗС Польщі у вівторок також заявив, що ЄС має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною.

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