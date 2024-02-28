В Болгарии пообещали передачу Украине обещанных БТР "через несколько дней"
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что обещанные Киеву БТР отправятся в Украину через несколько дней.
Об этом он рассказал btv, пишет "Европейская правда".
"БТР для Украины еще находятся в Софии. Они отправятся через несколько дней, но я не буду называть даты", – добавил он, заверив, что более приоритетная помощь уже давно поехала в Украину.
Тагарев также отверг критику относительно промедления с помощью Украине.
"Мы выполняем все решения Национального собрания, но на это нужно время. Мы работаем гораздо интенсивнее и гораздо решительнее, чем временное правительство", – сказал министр.
Он отдельно прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил отправки западных военных в Украину.
"Мы не собираемся отправлять солдат в Украину, этот вопрос в нашей стране не обсуждается. Наша позиция четкая", – заявил Тагарев.
Напомним, Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.
Однако поставка обещанных бронетранспортеров задержалась из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.
Ранее в Болгарии говорили, что передача БТР Украине начнется в сентябре-октябре.
БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это должен был быть первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.