В Болгарии пообещали передачу Украине обещанных БТР "через несколько дней"

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что обещанные Киеву БТР отправятся в Украину через несколько дней.

Об этом он рассказал btv, пишет "Европейская правда".

"БТР для Украины еще находятся в Софии. Они отправятся через несколько дней, но я не буду называть даты", – добавил он, заверив, что более приоритетная помощь уже давно поехала в Украину.

Тагарев также отверг критику относительно промедления с помощью Украине.

"Мы выполняем все решения Национального собрания, но на это нужно время. Мы работаем гораздо интенсивнее и гораздо решительнее, чем временное правительство", – сказал министр.

Он отдельно прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил отправки западных военных в Украину.

"Мы не собираемся отправлять солдат в Украину, этот вопрос в нашей стране не обсуждается. Наша позиция четкая", – заявил Тагарев.

Напомним, Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

Однако поставка обещанных бронетранспортеров задержалась из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.

Ранее в Болгарии говорили, что передача БТР Украине начнется в сентябре-октябре.

БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это должен был быть первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.