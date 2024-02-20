У Болгарії виникла затримка з поставкою 100 бронетранспортерів Україні

Поставка обіцяних Болгарією 100 бронетранспортерів для української армії затримується через питання щодо покриття витрат на транспортування.

Про це порталу Euractiv розповіли депутати з болгарської керівної коаліції, повідомляє "Європейська правда".

За словами депутатів, Міністерство оборони Болгарії звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати на доставку БТР.

"Болгарія може допомогти, але це не відбувається необхідними темпами, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення про бронетранспортери майже три місяці тому, але досі не можемо перевезти сотню БТР з Софії до Русе (місто на річці Дунай на північному сході Болгарії. – Ред.)", – заявив депутат Івайло Мірчев з партії "Ми продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев сказав, що затримка сталася через те, що Софія перевіряла, чи можуть союзники по НАТО профінансувати перевезення.

"Це не елементарна транспортна операція, тому що має бути задіяна велика кількість потягів", – сказав міністр.

Він пояснив, що логістика є складною, і зусилля болгарської сторони "високо оцінені українською стороною".

Тагарев і раніше заявляв, що транспортування БТР буде коштувати дорого, тож Болгарія шукає, хто із союзників України міг би профінансувати цю операцію.

Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

На початку лютого Тагарев опублікував фото з БТР, яке підписав: "Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання Україні БТР МВС".