В Конгрессе США договорились об избежании шатдауна, помощь Украине дальше буксует

Лидеры Конгресса США объявили в среду, что достигли предварительной договоренности об очередном предотвращении прекращения работы правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Согласно новому плану, Конгресс одобрил временное финансирование одной группы федеральных агентств до 8 марта, а другой – до 22 марта.

Между тем Конгресс будет пытаться разработать и принять пакеты законов для финансирования правительства до конца бюджетного года.

Но договоренности об утверждении чрезвычайных фондов национальной безопасности для Украины, Израиля и других союзников в размере 95 миллиардов долларов США в Конгрессе до сих пор нет.

"Мы согласны с тем, что Конгресс должен работать в двухпартийном режиме для финансирования нашего правительства", – говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера большинства в Сенате Чака Шумера, лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла и лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса, а также руководителей Комитета по вопросам ассигнований.

Джонсон заявил, что Палата представителей проголосует в четверг за утверждение временного финансирования – до пятницы, когда исчерпываются некоторые федеральные средства. Ожидается, что следующим проголосует Сенат.

Соглашение было заключено в то время, когда Вашингтон вместе с Украиной и другими американскими союзниками по всему миру наблюдали и ждали следующего шага Джонсона.

Джонсон стоит перед испытанием своей карьеры, пытаясь сохранить работу правительства США до полуночи пятницы, что является крайним сроком для нескольких федеральных ведомств. В то же время, чрезвычайное финансирование для Украины, Израиля и индо-тихоокеанских союзников упорно буксует.

Президент Джо Байден созвал лидеров Конгресса во вторник в надежде подтолкнуть их к соглашению.

Джонсон после встречи с лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом заявил, что в контексте украинского финансирования продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы.

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции на прошлой неделе, что Украина уведомила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.