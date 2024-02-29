У Конгресі США домовились про уникнення шатдауну, допомога Україні далі буксує

Лідери Конгресу CША оголосили в середу, що досягли попередньої домовленості про чергове запобігання припинення роботи уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Згідно з новим планом, Конгрес США схвалить тимчасове фінансування однієї групи федеральних агентств до 8 березня, а іншої – до 22 березня.

Тим часом Конгрес намагатиметься розробити та ухвалити пакети законів для фінансування уряду до кінця бюджетного року.

Але домовленості про затвердження надзвичайних фондів національної безпеки для України, Ізраїлю та інших союзників у розмірі 95 мільярдів доларів США у Конгресі досі немає.

"Ми згодні з тим, що Конгрес повинен працювати в двопартійному режимі для фінансування нашого уряду", – йдеться у спільній заяві спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла і лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса, а також керівників Комітету з питань асигнувань.

Джонсон заявив, що Палата представників проголосує в четвер за затвердження тимчасового фінансування – до п'ятниці, коли вичерпуються деякі федеральні кошти. Очікується, що наступним проголосує Сенат.

Угода була укладена в той час, коли Вашингтон разом з Україною та іншими американськими союзниками по всьому світу спостерігали і чекали на наступний крок Джонсона.

Джонсон стоїть перед випробуванням своєї кар'єри, намагаючись зберегти роботу уряду США до опівночі п'ятниці, що є крайнім терміном для кількох федеральних відомств. У той же час, надзвичайне фінансування для України, Ізраїлю та індо-тихоокеанських союзників вперто буксує.

Президент Джо Байден скликав лідерів Конгресу у вівторок в надії підштовхнути їх до угоди.

Джонсон після зустрічі з лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом заявив, що у контексті українського фінансування і далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції минулого тижня, що Україна повідомила США та, зокрема, Конгрес про необхідність схвалення багатомільярдного пакета допомоги упродовж місяця.